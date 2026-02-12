Forcat izraelite kryejnë inkursion në fshatin Oufania, në fshatrat e Quneitrës

Forcat pushtuese izraelite kanë kryer mbrëmjen e së mërkurës një inkursion në fshatin Oufania, në zonën veriore të fshatrave të Quneitrës.
Sipas korrespondentit të agjencisë shtetërore siriane SANA në Quneitra, një forcë e përbërë nga rreth 15 mjete ushtarake dhe më shumë se 60 ushtarë hyri në fshat, u shpërnda nëpër lagje dhe mbylli hyrjet e tij. Forcat izraelite ngritën gjithashtu një pikë kontrolli dhe bllokuan rrugën që lidh Khan Arnaba me Oufanian me katër mjete ushtarake, përpara se të tërhiqeshin më vonë nga zona.
Inkursionit i parapriu dhe e shoqëroi edhe hedhja e fishekëve ndriçues, si dhe goditja me dy predha artilerie në drejtim të zonës përreth Tal al-Ahmar dhe Ain al-Nourieh, në veri të Quneitrës.
Izraeli vazhdon shkeljet e marrëveshjes së ndarjes së forcave të vitit 1974, përmes inkursioneve të përsëritura në jug të Sirisë, sulmeve ndaj civilëve, bastisjeve, arrestimeve dhe shkatërrimit të tokave.