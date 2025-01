Forcat izraelite marrin në pyetje, abuzojnë me palestinezët e arrestuar në Bregun Perëndimor të pushtuar

Forcat izraelite kryen një “fushatë arrestimi në shkallë të gjerë” në agim në qytetet Beit Duqqu dhe Biddu, në veriperëndim të Jeruzalemit të pushtuar, në Bregun Perëndimor, raporton Rrjeti i lajmeve Quds.

Media palestineze e lajmeve tha se të arrestuarit u keqtrajtuan ndërsa ata iu nënshtruan marrjes në pyetje në terren.

Një imazh i postuar në mediat sociale me raportin tregonte një grup prej nëntë burrash me sy të lidhur me duart e tyre të lidhura pas shpine dhe një automjet ushtarak izraelit të parkuar aty pranë.