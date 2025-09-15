Të paktën 37 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës që nga agimi i sotëm, përfshirë 25 në Qytetin e Gazës, thanë burime në spitalet e Gazës për Al Jazeera.
