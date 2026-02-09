Forcat izraelite vrasin 4 palestinezë në jug të Rripit të Gazës

Forcat izraelite vranë 4 palestinezë sot në mëngjes në Rafahun lindor, në Rripin jugor të Gazës, mes shkeljeve të përditshme të një marrëveshjeje armëpushimi në fuqi që nga 10 tetori i vitit të kaluar, transmeton Anadolu.
“Të hënën në mëngjes, forcat identifikuan katër individë të armatosur që dilnin nga një hapje përgjatë një rruge nëntokësore në Rafah lindore”, tha ushtria izraelite në një deklaratë.
Ajo pretendoi se palestinezët hapën zjarr drejt trupave nga Brigada e 7-të, “duke i shtyrë forcat të përgjigjen me të shtëna, duke rezultuar në eliminimin e të katërve”.
Në javët e fundit, ushtria izraelite ka njoftuar vrasjen e dhjetëra palestinezëve në Rafah, duke pretenduar se ata u zbuluan duke dalë nga tunelet.
Armëpushimi ndaloi një ofensivë izraelite që filloi në tetor 2023, duke vrarë rreth 72.000 palestinezë dhe duke plagosur më shumë se 171.000 të tjerë, ndërsa shkatërroi rreth 90 për qind të infrastrukturës së Gazës.
Pavarësisht armëpushimit, ushtria izraelite ka vazhduar ta shkelë atë, duke vrarë 576 palestinezë dhe duke plagosur 1.543 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.