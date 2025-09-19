Të paktën 43 palestinezë janë vrarë sot në sulmet izraelite në Rripin e Gazës, sipas burimeve mjekësore. Vetëm në qytetin e Gazës kanë humbur jetën 26 persona, ndërsa dy civilë që po kërkonin ndihmë humanitare u vranë në jug të territorit. /mesazhi
Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Forcat izraelite vrasin 43 palestinezë në Gaza që nga mëngjesi
ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI
Dr. Mahmut Çevik: Me pikëllim mora lajmin për ndarjen nga jeta...
Mesazhi.com - 0
Dr. Mahmut Çevik: Me pikëllim mora lajmin për ndarjen nga jeta të profesor Abdi Baleta