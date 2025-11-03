Një 17-vjeçar palestinez, Jamil Atef Hanani, është vrarë nga forcat izraelite në Beit Fourik, në lindje të Nablusit, njofton Ministria e Shëndetësisë palestineze.
Operacionet ushtarake izraelite u shtrinë gjatë natës së së dielës dhe në orët e para të së hënës në disa zona të Bregut Perëndimor të pushtuar, ku u arrestuan disa palestinezë.
Bastisjet përfshinë qytetin Allar, në veri të Tulkaremit, si dhe fshatra pranë Qalqilyas, Ramallahut, verilindje të Jerusalemit dhe lindje të Betlehemit. /mesazhi
Forcat izraelite vrasin një adoleshent palestinez pranë Nablusit
