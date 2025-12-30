Ford thotë se gjysma e linjës së saj do të elektrifikohet deri në vitin 2030

Industria e automobilave është gjithmonë duke u përpjekur të gjejë pikat e larta dhe të ulëta të kërkesës së klientëve.
Shumica e prodhuesve të makinave po ndiqnin me agresivitet automjetet elektrike vetëm pak vite më parë, por kostot e konsumatorëve, nevojat për përmirësimin e infrastrukturës dhe klima aktuale politike diktuan nevojën për një ndryshim në strategji.
Me këtë, Ford po i zvogëlon masivisht ambiciet e saj të pastra EV në favor të një strategjie me karburant të përzier që do të përfshijë shumë më tepër opsione hibride në linjë.
Ndërsa automjetet hibride dhe elektrike aktualisht përbëjnë 17 përqind të vëllimit të shitjeve globale të produkteve të Ford, deri në vitin 2023, prodhuesi i makinave synon të arrijë 50 përqind.
Ky zgjerim do të mbështetet në Platformën e ardhshme Universale EV, si dhe në një numër më të madh ofertash hibride dhe EV me rreze të zgjatur.
Platforma EV e gjeneratës së ardhshme e Ford synon të ofrojë automjete elektrike efikase dhe të përballueshme. I pari që do të mbërrijë do të jetë një kamionçinë elektrike e madhësisë së mesme, e cila është planifikuar të hyjë në prodhim në vitin 2027.
Por po aq të rëndësishme do të jenë automjete si F-150 Lightning EREV i sapo njoftuar, i cili do të krenohet me një gamë të përafërt prej 700 miljesh. /Telegrafi/
Këto lëvizje janë pjesë e rishikimeve të planit Ford+. Prodhuesi i automjeteve po kërkon të zvogëlojë numrin e produkteve me kthime të ulëta, duke investuar më shumë në ato që gjenerojnë të ardhura.
Automjetet më të mëdha elektrike, të tilla si Lighting i gjeneratës aktuale dhe e-Transit, nuk gjenerojnë kërkesë të mjaftueshme. Rasti i biznesit thjesht nuk ekziston. Kështu që Ford do ta përqendrojë fokusin e tij të prodhimit në automjete që mund të lëvizin gjilpërën e vëllimit të shitjeve.
Në vend që të prezantojë një furgon të ri elektrik komercial, Ford do të ofrojë një furgon më pak të shtrenjtë të ofruar me një zgjedhje midis motorëve me benzinë ose hibrid. Në fakt, Ford thotë se do të lançojë pesë automjete të reja të përballueshme deri në fund të dekadës. Gama ekzistuese e produkteve do të përfshijë opsione elektrike me benzinë, hibrid dhe me gamë të zgjeruar për pothuajse çdo automjet në seri. Ford do ta forcojë biznesin e tij duke hyrë në tregun e zgjidhjeve të ruajtjes së energjisë. Meqenëse prodhuesi i makinave nuk po i plotëson nevojat e planifikuara për zhvillimin e baterive në shkallë të gjerë, ai do të ripërdorë një pjesë të kapacitetit të tij të prodhimit të baterive për të ofruar sisteme ruajtjeje për qendrat e të dhënave dhe infrastrukturën e përgjithshme.
Ky plan përfshin gjithashtu zgjidhje të sistemit të ruajtjes për nevojat e energjisë për banesat. Ndoshta Ford sheh një rast biznesi për një rival të Powerwall të Teslës? Sidoqoftë, ky biznes i ri, si dhe kalimi i prodhimit në një linjë plotësisht me shumë karburante, përputhen me qëllimet e Ford për t’u bërë neutral ndaj karbonit deri në vitin 2050.
Qëllimi i menjëhershëm, sigurisht, është të bëhemi më ekologjikë sa më shpejt të jetë e mundur. Çdo gjë me ekologjik, dua të them të pasur me para në dorë falë një linje që i pëlqen një pjese të madhe të publikut blerës të makinave.