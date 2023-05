Ford Tourneo Courier, një MPV atraktiv

Ford Tourneo Courier është një automjet i gjithanshëm për çdo rast, një model që bazohet stilistikisht në klasën SUV, por ofron shumë më tepër.

Në thelb, është versioni i automjetit të lehtë komercial i Fordit. Megjithatë, tani në edicionin e pasagjerëve ajo sjell nënshkrimin e njohur të dizajnit Active, i cili vizualisht e vendos atë pranë crossoverëve klasikë dhe madje modeleve SUV.

Një tjetër gjë e rëndësishme është se, përveç atyre elektrike, Ford do të ofrojë edhe versione klasike me motorë me djegie të brendshme. Versioni elektrik do të dallohet nga një shirit LED midis dritave dhe një version më tërheqës të logos.

Kabina e pasagjerëve të modelit elektrik është një kopje e asaj që mund të shihet në modelin E-Tourneo Courier me kabinë digjitale dhe sistem multimedial SYNC 4.

Klientëve u ofrohet gjithashtu opsioni i përditësimeve UTA (over-the-air). Në versionin elektrik, ekziston edhe një ndarje e përparme e bagazhit (nën kapak) me një kapacitet prej 44 litrash, dhe bagazhi tani është 44 për qind më i madh se në paraardhësin e tij.

Ford E-Tourneo do të fuqizohet nga një motor elektrik 100 kW (136 HP), i cili ofron disa mënyra operimi dhe mundësinë e drejtimit me një kontroll me një këmbë, si sistemi e-pedal i Nissan.

Kapaciteti i baterisë është i panjohur, dhe fuqia e karikimit është deri në 100 kW. Duhen 5,7 orë për të karikuar nga 10 në 100 për qind të kapacitetit në një karikues shtëpiak 11 kW, ndërsa vetëm 35 minuta mjaftojnë në një karikues të shpejtë për të ngarkuar nga 10 në 60 për qind të kapacitetit.

Në përkthim, 10 minuta në një karikues të tillë sjell 87 km rreze.

Sipas informacioneve të disponueshme, lista e porosive për Tourneo Courier hapet këtë verë dhe dërgesat e para duhet të fillojnë në fund të vitit.