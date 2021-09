Formacionet zyrtare, Poloni – Shqipëri: Reja i qëndron besnik rreshtimit 3-5-2

Shqipëria do të luajë sot si mysafir i Polonisë në kuadër të kualifikimeve për Katar 2022.

Edi Reja ka ndarë mendjen edhe për 11-shen kuqezi që do të hedhë në fushë nga minuta e parë.

Etrit Berishën do të luajë në portë, me shiritin e kapitenit në krah, ndërsa treshja e mbrojtjes do të përbëhet nga Kumbulla, Gjimshiti e Ismajli.

Në krah do të luajnë Hysaj nga e djathta dhe Lorenc Trashi nga e majta, me Abrashin, Baren e Gjasulën në mesfushë dhe Manajn e Cikalleshin në majë të sulmit.

Sfida Poloni-Shqipëri do të startojë në orën 20:45 .