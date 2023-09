Formacionet zyrtare, Sylvinho përzgjedh 11 titullarët ndaj Polonisë

Shqipëria pret Poloninë në “Air Albania”, në një ndeshje që nuk do të jetë vendimtare, por do të vendosë jo pak sa i përket ecurisë drejt Europianit Gjermani 2024. Kuqezinjtë do të kërkojnë fitoren, për të ruajtur epërsinë në renditje ndaj polakëve dhe për të pasur vetë në dorë fatin e tyre deri në ndeshjen e fundit.

Trajneri Sylvinho ka ndarë mendjen edhe për formacionin që do të hedhë në fushë nga minuta e par, teksa rikthehen titullarë Strakosha e Uzuni, duke marrë vendin e Berishës dhe Seferit.

Formacioni i Shqipërisë: Strakosha; Hysaj, Ismajli, Gjimshiti, Mitaj; Ramadani, Asllani, Bajrami; Asani, Cikalleshi, Uzuni.