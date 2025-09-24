“Fortnite” bllokoi mijëra lojtarë për abuzim me funksionin e bisedës

“Fortnite” ka njoftuar se mijëra lojtarë janë ndaluar për shkak të keqpërdorimit të funksionit të ri të “proximity voice chat”.
Që nga prezantimi në vitin 2017, Epic Games ka punuar me përkushtim për të sjellë përditësime të shpeshta për Fortnite. Këto përditësime përfshijnë rregullime, veçori dhe përmbajtje të reja, me qëllim përmirësimin e përvojës së lojtarëve dhe krijimin e një loje interesante dhe argëtuese.
Një nga përditësimet më të fundit u publikua më 19 shtator dhe shtoi një mod të ri të përkohshëm në Fortnite, të quajtur Delulu. Bëhet fjalë për një qasje të re në përvojën Battle Royale, ku lojtarët nuk e shohin autobusin klasik të betejës në këtë mod.
Në vend të tij, 80 lojtarë fillojnë lojën vetëm (solo). Duke përdorur funksionin proximity voice chat, lojtarët mund të formojnë ekipe deri në katër persona për të rritur shanset e tyre. Gjithashtu, ata mund të ndahen nga ekipi dhe të luftojnë kundër bashkëlojtarëve të tyre të mëparshëm. Delulu ofron shumë mundësi argëtuese falë funksionit të zërit, por kjo veçori ka ndarë komunitetin.
Epic Games njoftoi në rrjetin social X se ka ndaluar mijëra lojtarë që kanë përdorur funksionin e zërit në modin Delulu për fyerje dhe gjuhë urrejtjeje. Informacioni u shpërnda në profilin zyrtar të lojës, duke theksuar rëndësinë e raportimit të çdo sjelljeje toksike përmes voice chat-it nga vetë lojtarët.
Postimi përmban udhëzime të hollësishme për lojtarët se si të raportojnë bisedat problematike. Në këtë mënyrë, Epic Games do të ketë prova të sjelljes toksike dhe do të marrë masa ndaj lojtarëve përgjegjës.
Si përgjigje ndaj këtij postimi, disa lojtarë ndanë përvojat e tyre me funksionin e ri gjatë lojës në modin Delulu. Njëri prej tyre tha se kishte një “ndeshje argëtuese dhe relaksuese” me të rritur, por se lobet me fëmijë ishin “zona toksike e ferrit”.
Ka edhe më shumë raportime në rrjetet sociale, siç është përdoruesi i Reddit-it me emrin Kilr_Queen75Xx, i cili pyeti gratë se si ishte përvoja e tyre në Delulu. Disa thanë se ishin shënjestruar nga mizogjinia, dhe njëra tregoi se kishte parë lojtarë meshkuj që i ndiqnin qëllimisht gratë sapo dëgjonin zërin e tyre.
Edhe pse Epic Games ende nuk ka komentuar mbi këtë çështje të diskutueshme rreth funksionit proximity voice chat, lojtarët do të kenë edhe një mundësi për të luajtur Delulu pas disa ditësh. Mod-i do të jetë sërish i disponueshëm nga e premtja, më 26 shtator, deri të hënën, më 29 shtator. Kushdo që arrin të fitojë një ndeshje, do të shpërblehet me Crashbella, një glajder i ri falas në formën e një çadre shumëngjyrëshe me një zemër në majë.