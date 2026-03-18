Fortnite me risi për lojtarët

Lojtarët e video-lojës Fortnite së shpejti do të kenë mundësinë të shohin personazhe të famshëm nga Looney Tunes në lojë, pasi është konfirmuar një bashkëpunim i ri (crossover).
Sipas informacioneve të publikuara, ky bashkëpunim do të sjellë personazhe ikonë si Bugs Bunny, Daffy Duck dhe Lola Bunny.
Këto figura pritet të shfaqen si “skins” (veshje/karaktere të luajtshme), së bashku me përmbajtje shtesë si aksesorë dhe objekte tematike brenda lojës.
Bashkëpunimi lidhet me sezonin e ri të lojës, konkretisht Chapter 7 Season 2, i cili sjell përditësime të mëdha dhe përmbajtje të re për lojtarët.
Sipas rrjedhjeve dhe informacioneve të deritanishme:
Bugs Bunny mund të jetë pjesë e Battle Pass-it
Personazhet e tjerë mund të shfaqen në Item Shop si paketa speciale
Mund të ketë edhe ngjarje apo elemente të reja të lojës të lidhura me këtë bashkëpunim
Ky është vetëm një nga shumë bashkëpunimet që Fortnite planifikon, pasi loja vazhdon të sjellë vazhdimisht universe të ndryshme në një platformë të vetme.