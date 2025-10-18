Forumi për Mbetje Zero vazhdon në Stamboll në ditën e dytë

Forumi për Mbetje Zero u zhvillua të shtunën në Stamboll, duke mbledhur ekspertë dhe inovatorë ndërkombëtarë për të diskutuar mbi humbjet e ushqimit, modën rrethore dhe përdorimin e inteligjencës artificiale në menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve.
Në ditën e dytë u mbajt një takim ministerial, me fjalime hapëse nga Zonja e Parë e Turqisë, Emine Erdogan, dhe një prezantim nga Jose Manuel Moller, zv.kryetar i Këshillit Këshillimor të OKB-së për Mbetje Zero. Takimi bashkëkryesohet nga Drejtoresha Ekzekutive e UN-Habitat, Anaclaudia Rossbach, e cila shpalli edhe hapjen e një zyre UN-Habitat në Stamboll për të fuqizuar punën mbi ekonominë rrethore dhe zgjidhjet zero waste.
Forumi, që do të përfundojë të dielën, ka mbledhur udhëheqës, ekspertë dhe akademikë nga e gjithë bota, së bashku me 118 organizata ndërkombëtare partnere, duke përfshirë OKB, UN-Habitat, UN Environment Program dhe UN Development Program.
Ngjarja organizohet nga Fondacioni Mbetje Zero, nën patronazhin e Emine Erdogan, në partneritet me Ministrinë e Mjedisit, Urbanizimit dhe Ndryshimeve Klimatike dhe Ministrinë e Bujqësisë dhe Pyjeve të Turqisë. /mesazhi