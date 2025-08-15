Foshnja 1,5-vjeçare humb jetën nga një sulm ajror izraelit në Gazë

Sulmet brutale dhe shkatërruese të Izraelit në Rripin e Gazës nën bllokadë vazhdojnë pa ndërprerje, ndërkohë një nga këto sulme i ka marrë jetën një foshnje 1,5-vjeçare, raporton Anadolu.
Ushtria izraelite nisi një sulm ajror mbi tendat ku palestinezët e zhvendosur po strehoheshin në Rrugën Shuhada në Gazën perëndimore.
Sulmi rezultoi në vdekjen e foshnjës një vjeç e gjysmë, Kenan Bakr. Babai i Kenanit, Haytham Bakr, thuhet se u plagos në të njëjtin sulm.
Lamtumira prekëse e familjes së tij për djalin e tyre Kenan, i cili u vra në sulm, ishte prekëse.
Sipas të dhënave nga Ministria palestineze e Shëndetësisë në Gaza, ushtria izraelite ka vrarë të paktën 18.591 fëmijë palestinezë në enklavë që nga tetori i vitit 2023.
Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur në të paktën 61.776 ndërsa numri i të plagosurve në 154.906.