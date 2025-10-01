Fotoreporteri turk vritet në një sulm izraelit në Deir el-Balah

Televizioni turk TRT ka konfirmuar se fotoreporteri Yahya Barzaq, bashkëpunëtor i tyre, ishte mes gjashtë personave të vrarë në një sulm ajror izraelit në Deir el-Balah.
Barzaq, i cili më herët punonte si fotograf i foshnjave të sapolindura, kohët e fundit ishte përkushtuar dokumentimit të luftës, duke sjellë imazhe të shkatërrimit dhe mbijetesës.
Drejtori i përgjithshëm i TRT-së, Mehmet Zahid Sobacı, e ka dënuar sulmin duke e cilësuar si “brutal”.
Sipas Zyrës së Mediave të Qeverisë në Gaza, që nga fillimi i luftës janë vrarë të paktën 253 gazetarë. /mesazhi