Fotot e ditës: si i ndoqën palestinezët në Gaza zgjedhjet në Izrael

Nën peshën e një gjenocidi, shpresojnë që Netanyahu e banda e tij të ikin nga pushteti
Sipas rezultateve të përkohshme të zgjedhjeve izraelite, ndjekur me interes në të gjithë botën, pas numërimit të 76.8 përqind të kutive të votimit, blloku i partive që mbështesin kryeministrin aktual Benjamin Netanyahu ka 54 vende, blloku i opozitës 47 dhe partitë arabe 19. Një shumicë në Knesset kërkon 61 nga një total prej 120 vendesh.
Banorët e Gazës i ndoqën zgjedhjet në Izrael me shumë vëmendje. Edhe pse janë të vetëdijshëm se të gjitha partitë izraelite duan zhdukjen e Gazës dhe të popullit palestinez, ata shpresojnë që pas këtyre zgjedhjeve Benjamin Netanyahu dhe banda e tij do të largohen nga pushteti.