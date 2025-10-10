Fraksionet palestineze kundërshtojnë kujdestarinë e huaj mbi Gazën

Në një deklaratë të përbashkët me Xhihadin Islamik Palestinez dhe Frontin Popullor për Çlirimin e Palestinës (PFLP), lëvizja Hamas ka theksuar se çdo vendim për qeverisjen e ardhshme të Gazës është “çështje e brendshme palestineze”.
Fraksionet palestineze vlerësuan qëndresën e popullit në Gaza dhe falënderuan ndërmjetësuesit që ndihmuan në arritjen e marrëveshjes së armëpushimit.
“Së bashku me përpjekjet bujare të Egjiptit, po punojmë për të mbledhur një takim kombëtar gjithëpërfshirës për hapat e ardhshëm pas armëpushimit,” thuhet në deklaratë. “Ky takim do të unifikojë qëndrimin palestinez, do të hartojë një strategji kombëtare dhe do të rindërtojë institucionet tona mbi baza të partneritetit, besueshmërisë dhe transparencës.”
Ndërkohë, plani 20-pikësh i Donald Trump për Gazën parashikon krijimin e një organi ndërkombëtar të quajtur “Bordi i Paqes”, që do të mbikëqyrë një qeveri të përkohshme teknokratësh për Gazën. Sipas propozimit, vetë Trump do të kryesojë këtë bord, në të cilin pritet të përfshihet edhe ish-kryeministri britanik Tony Blair. /mesazhi