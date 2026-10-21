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Franca dënon ministrin Ben-Gvir për videon e krijuar me inteligjencë artificiale, ku banorët e Gazës dërgohen në Paris

Franca ka dënuar ministrin izraelit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir, lidhur me një video të krijuar me inteligjencë artificiale, ku banorët e Gazës transportohen në mënyrë magjike drejt Parisit, transmeton Anadolu.

“Imagjinoni të keni një llambë magjike dhe ta shpërdoroni dëshirën tuaj për Ben-Gvirin. As magjia nuk mund ta heq ndalimin e hyrjes së tij në Francë”, thuhet në reagimin e llogarisë French Response të Ministrisë së Punëve të Jashtme në rrjetin social amerikan X.

Dje, Ben-Gvir u mburr me shkatërrimin e Rripit të Gazës dhe u tall me banorët palestinezë në një video të fushatës zgjedhore, të publikuar në prag të zgjedhjeve parlamentare të Izraelit, më 27 tetor.

Ben-Gvir, lideri i partisë së ekstremit të djathtë Fuqia Hebraike, publikoi gjithashtu dje një video të krijuar me inteligjencë artificiale, ku paraqitet një vizion i Gazës në vitin 2030, bazuar në shkatërrimin e gjerë të shkaktuar nga qeveria e tij.

Videoja e paraqet enklavën si një qytet fantazmë, me shkollat, infrastrukturën dhe portin e shkatërruar.

Një skenë ku shfaqet një gomar pasohet nga mesazhi i partisë: “Duhet të jesh gomar për të qëndruar në Gaza”, në një përqeshje të palestinezëve që vazhdojnë të qëndrojnë atje.

Ben-Gvir ka kërkuar vazhdimisht pushtimin e Gazës, zhvendosjen e popullsisë palestineze dhe vendosjen e vendbanimeve izraelite në këtë territor.

Lufta e Izraelit në Gaza, e cilësuar si gjenocidale dhe e nisur në tetor të vitit 2023 me mbështetjen e SHBA-së, ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 74.000 personave dhe plagosjen e mbi 175.000 të tjerëve, ndërsa ka shkatërruar 90 për qind të infrastrukturës civile.

Pavarësisht armëpushimit që është në fuqi që nga 10 tetori i vitit 2025, Izraeli ka vazhduar bombardimet, të shtënat dhe shembjen e strukturave palestineze, duke e zgjeruar më tej shkatërrimin.

Videoja e fushatës vjen pasi partitë arabe akuzuan të dielën Ben-Gvirin se po shfrytëzon masat dhe shkeljet e tij kundër palestinezëve për të mobilizuar mbështetësit dhe për të frikësuar votuesit arabë.

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