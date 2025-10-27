Franca dënon sulmin izraelit ndaj patrullës së misionit UNIFIL në Libanin jugor

Franca ka dënuar sulmet e fundit izraelite që synonin një patrullë të forcës paqeruajtëse të OKB-së në Liban (UNIFIL), transmeton Anadolu.
“Franca dënon zjarrin izraelit që synonte një detashment të UNIFIL më 26 tetor 2025. Këto incidente vijnë pas atyre të vërejtura më 1, 2 dhe 11 tetor, kur ushtria izraelite kishte synuar pozicionet e UNIFIL”, tha ministria në një deklaratë.
Ministria gjithashtu theksoi se UNIFIL duhet të jetë në gjendje të kryejë plotësisht mandatin e saj dhe të ushtrojë lirinë e lëvizjes.
UNIFIL tha të dielën se një patrullë u vu nën zjarr me granata nga një dron izraelit dhe një tank pranë Kfar Kila në Libanin jugor.
Misioni paqeruajtës tha gjithashtu se një dron izraelit fluturoi mbi një patrullë të UNIFIL-it në të njëjtën zonë, duke i bërë paqeruajtësit të merrnin masa mbrojtëse për ta neutralizuar atë.
UNIFIL ka vepruar në Libanin jugor që nga viti 1978 dhe është përforcuar ndjeshëm sipas Rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së pas luftës së vitit 2006 midis Izraelit dhe grupit libanez Hezbollah.
Izraeli ka nisur vazhdimisht sulme ajrore në Liban me pretendimet se ka synuar infrastrukturën e Hezbollahut pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi që hyri në fuqi në nëntor 2024.
Sipas kushteve të armëpushimit, ushtria izraelite duhej të tërhiqej nga Libani jugor deri në janar 2025. Por ajo ka tërhequr vetëm pjesërisht trupat dhe vazhdon të mbajë një prani ushtarake në pesë postblloqe kufitare.