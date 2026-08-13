Franca dhe 25 vende të tjera dënojnë ekzekutimet e protestuesve nga Irani

Franca dhe 25 vende të tjera së bashku me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas dënuan të mërkurën “me termat më të fortë të mundshëm” ekzekutimet e vazhdueshme të protestuesve nga Irani dhe përdorimin e dënimit me vdekje, transmeton Anadolu.
“Përdorimi i dënimit me vdekje për të heshtur disidentët, për të frikësuar komunitetet dhe për të ndëshkuar individët për ushtrimin e të drejtave të tyre themelore nuk mund të justifikohet kurrë”, thanë ata në një deklaratë të lëshuar nga Ministria e Jashtme franceze.
Nënshkruesit theksuan se populli iranian duhet të jetë në gjendje të ushtrojë të drejtat e tij për lirinë e shprehjes dhe tubimin paqësor pa frikë. “I bëjmë thirrje regjimit iranian të ndalojë menjëherë përdorimin e dënimit me vdekje dhe të lirojë të gjithë ata që janë arrestuar në mënyrë arbitrare”, thuhet në deklaratë.
Ata i kërkuan Iranit të “dëgjojë zërin e popullit të tij”, për të cilin thanë se po kërkonin ndryshim dhe të ndërmarrë hapa konkretë për të garantuar respektimin e të drejtave të njeriut.
Deklarata u nënshkrua nga vende, përfshirë Francën, Kanadanë, Gjermaninë, Australinë, Danimarkën, Spanjën, Zelandën e Re, Holandën, Portugalinë, Suedinë dhe Mbretërinë e Bashkuar, si dhe shefen e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas.
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi nga ana e tij akuzoi vendet për hipokrizi lidhur me deklaratat për të drejtat e njeriut dhe ligjin ndërkombëtar.
“Vendet si Franca duhet të ndalojnë së ligjëruari botën për të drejtat e njeriut dhe ligjin ndërkombëtar. Hipokrizia është e hapur dhe e turpshme. Përkrahja juaj për gjenocidin e Izraelit në Gaza dhe agresioni kundër Iranit ka shkatërruar çdo nivel moral që keni imagjinuar se kishit”, tha Araghchi në platformën e mediave sociale amerikane X.