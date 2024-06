Franca dhe Holanda ndajnë pikët

Ka përfunduar pa fitues ndeshja e Kampionatit Evropian mes Holandës dhe Francës, e vlefshme për fazën e grupeve.

Rezultati përfundimtar në stadiumin ”Red Bull Arena” në Leipzig, ishte i barabartë 0-0.

Kjo ndeshja futet në historinë e EURO 2024, si ndeshja e parë që përfundon pa gola.

Në fakt ”Tulipanët” shënua gol në minutën e 69-të me anë të Xavi Simons, por që u anulua nga VAR.

Franca dhe Holanda me shumë gjasë do të jenë në fazën e 1/16-tës, pasi kanë nga katër pikë, të ndjekur nga Austria me tre pikë, kurse Polonia është e fundit në Grupin D, me 0 pikë.

Në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve, Holanda përballet me Austrinë ndërsa Franca me Poloninë.