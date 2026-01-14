Franca do të hapë konsullatën e saj në Grenlandë mes kërcënimeve në rritje të SHBA-së

Franca do të hapë më 6 shkurt konsullatën e saj në Grenlandë, tha të mërkurën ministri i Jashtëm, Jean-Noel Barrot, transmeton Anadolu.
Duke folur për radion RTL, Barrot tha se ky veprim synon të “shënojë gatishmërinë tonë për të thelluar praninë tonë në të gjitha dimensionet” në Grenlandë, një territor autonom danez që kohët e fundit ka qenë në qendër të vëmendjes së re nga Washingtoni.
Ndërsa Ministria e Jashtme më parë tha se do të dërgonte një të dërguar muajin tjetër për të vlerësuar vendndodhjet e mundshme, deklarata e Barrot konfirmon se një prani fizike diplomatike do të vendoset me shpejtësi në kryeqytetin, Nuuk.
Afati kohor i përshpejtuar vjen në sfondin e tensioneve në rritje midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi statusin e Grenlandës.
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha të dielën se SHBA-ja duhet të “blejë” Grenlandën për të parandaluar marrjen e ishullit nga Rusia ose Kina. Ai më parë e përshkroi zotërimin e Grenlandës si një “domosdoshmëri absolute” për sigurinë ekonomike të SHBA-së, duke e krahasuar atë me një “marrëveshje të madhe pasurish të paluajtshme”.
Grenlanda, një territor vetëqeverisës brenda Mbretërisë së Danimarkës, ka tërhequr interesin e SHBA-së për shkak të vendndodhjes së saj strategjike dhe burimeve të mëdha minerale.
Danimarka dhe Grenlanda kanë refuzuar propozimet për të shitur territorin, duke riafirmuar sovranitetin danez mbi ishullin.
Barrot i ka kërkuar Washingtonit të ndalojë atë që e quajti “shantazh” politik, duke theksuar se “Grenlanda është një territor evropian nën mbrojtjen e NATO-s” dhe se asgjë nuk mund të justifikojë ndërhyrjen e SHBA-së.
Ai tha se konsullata e ardhshme do të ketë një rol më të gjerë strategjik përtej shërbimeve rutinë konsullore për gjashtë shtetasit francezë të regjistruar aktualisht në Grenlandë.
Gjithashtu pritet të mbështesë studiuesit shkencorë dhe të ndihmojë kompanitë franceze që kërkojnë të investojnë në rajonin e pasur me burime.
Franca do t’i bashkohet një grupi të vogël vendesh me një prani të përhershme diplomatike në ishull, së bashku me SHBA-në dhe, së shpejti, Kanadanë.