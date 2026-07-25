Franca e Spanja po përballen me zjarre masive, mijëra të evakuuar

Më shumë se 200,000 njerëz janë evakuuar në Francë dhe Spanjë, ndërsa zjarrfikësit po luftojnë për të kontrolluar përhapjen e flakëve të zjarreve.
Autoritetet në Francën jugperëndimore urdhëruan që gadishulli Cap Ferret të evakuohet “fshat pas fshati” përballë një zjarri “intensiv dhe shumë të paparashikueshëm” që ka djegur më shumë se 19,000 hektarë pyll, raportoi Guardian.
Qeveria e Spanjës shpalli emergjencën e saj të parë kombëtare për një zjarr të madh, ndërsa dy zjarre të mëdha u bashkuan në një jashtë Madridit dhe një i tretë ishte në prag të bashkimit me to, mes nxehtësisë përvëluese dhe kushteve të thata në pjesën më të madhe të Evropës jugore.
Të dy shtetet kërkuan ndihmën e BE-së. “Ky është zjarri më i keq në historinë e rajonit tonë”, ka thënë udhëheqësja rajonale e Madridit, Isabel Diaz Ayuso.
Presidenti francez, Emmanuel Macron, ka thënë se pret ripërforcime nga dy avionë kroatë, dy portugezë dhe helikopterë nga Çekia e Sllovakia, që do të ndihmojnë në shuarjen e zjarreve.
Shkencëtarët thonë se prishja e klimës po shkakton ngjarje moti më ekstreme, duke nxitur zjarret dhe duke çuar në mijëra vdekje. Evropa po ngrohet me një ritëm rreth dyfish më të lartë se mesatarja globale.