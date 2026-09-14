Franca i dorëzon BE-së planin e rishikuar për qasjen e të miturve nën moshën 15 vjeç në rrjetet sociale

Franca ka njoftuar Komisionin Evropian për dispozitat e rishikuara ligjore që synojnë kufizimin e qasjes në rrjetet sociale për personat nën moshën 15 vjeç, tha të hënën presidenti Emmanuel Macron, sipas të përditshmes franceze Le Figaro, transmeton Anadolu.
“Që nga dita e parë, kam marrë përsipër një angazhim: Të mbrojmë fëmijët tanë në internet. Do të shkojmë deri në fund”, tha Macron në platformën sociale amerikane X.
Nisma vjen gati një muaj pasi Këshilli Kushtetues hodhi poshtë legjislacionin e mëparshëm, duke vlerësuar se dispozitat e tij vendosnin kufizime të tepërta mbi lirinë e shprehjes dhe komunikimit.
Plani i rishikuar, i përgatitur me ndihmën e Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë, synon të marrë parasysh shqetësimet e Këshillit Kushtetues dhe të jetë në përputhje me rregullat e BE-së.
Në vend që të përcaktojë platforma specifike, qeveria planifikon të synojë dhjetë funksione që i konsiderohen të dëmshme ose potencialisht krijojnë varësi te të miturit, përfshirë riprodhimin automatik të videove, njoftimet gjatë natës dhe komunikimin me llogari të panjohura.
Plani do të ruajë moshën minimale të propozuar prej 15 vjeç, duke lejuar përjashtime për moshat 13 deri në 15 vjeç me miratimin e kujdestarëve ligjorë.
Qeveria gjithashtu nuk planifikon të vendosë rregulla të reja specifike për verifikimin e moshës, por do t’u referohet kërkesave ekzistuese të BE-së për mbrojtjen e të dhënave.
Macron ka bërë thirrje që masa të shtrihet në gjithë BE-në.
“Kjo mbrojtje duhet gjithashtu të bëhet normë për të gjithë fëmijët evropianë”, tha ai.
Ai shtoi se dëshiron që BE-ja të “ecë përpara shpejt dhe me ambicie” për të harmonizuar kufizimet dhe për të rregulluar funksionet e platformave.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pritet ta trajtojë këtë çështje të mërkurën në fjalimin e saj për Gjendjen e Bashkimit.
Një komitet i pavarur ekspertësh, i emëruar nga von der Leyen, ka rekomanduar ndalimin e përdorimit të rrjeteve sociale nga fëmijët nën moshën 13 vjeç, përveç periudhave të kufizuara nën mbikëqyrjen e prindërve ose në mjedise arsimore, ndërsa qasja do të lejohet gradualisht duke filluar nga mosha 13 vjeç.
Qeveria franceze pritet të presë përgjigjen e Komisionit përpara se të vendosë për hapat e mëtejshëm legjislativë.
Macron tha se Franca do t’i japë “mbështetje të plotë” përpjekjeve të BE-së për forcimin e mbrojtjes së të miturve në internet.