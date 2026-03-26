Franca lejon shitjen e përkohshme të naftës “jashtë standardeve” për shkak të frikës nga mungesat

Përballë presioneve në furnizim të lidhura me luftën në vazhdim me Iranin dhe bllokimin e Ngushticës së Hormuzit, qeveria franceze ka autorizuar shitjen e përkohshme të naftës që nuk përmbush plotësisht specifikimet standarde.
Masa e publikuar në “Gazetën Zyrtare” rrit pikën e bllokimit të filtrit nga i ftohti nga minus 15 gradë Celsius në 0 gradë Celsius, që do të thotë se karburanti mund të bëhet i papërdorshëm në temperatura nën zero.
Sipas dekretit, drejtuesit e mjeteve mbajnë përgjegjësi për çdo problem me motorin ose filtrin ndërsa distributorët duhet të informojnë klientët për ndryshimin. Standardet e tjera teknike, përfshirë indeksin e cetanit, përmbajtjen e squfurit dhe pastërtinë e karburantit, mbeten të pandryshuara.
Vendimi vjen në një kohë të rritjes së ndjeshme të çmimeve të naftës, të cilat u rritën nga rreth 1,7 euro për litër në fund të shkurtit në afër 2,2 euro në fund të marsit, një rritje pothuajse 30 për qind në më pak se një muaj.
Përshkallëzimi rajonal në Lindjen e Mesme ka vazhduar që nga 28 shkurti, kur ShBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët kundër Iranit, duke vrarë deri më tani më shumë se 1.340 persona, përfshirë edhe liderin suprem të atëhershëm, Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme të përsëritura me dronë dhe raketa ndaj Izraelit dhe vendeve të Gjirit që strehojnë kapacitete ushtarake amerikane.
Ngushtica e Hormuzit është kufizuar ndjeshëm që nga fillimi i marsit. Rreth 20 milionë fuçi nafte kalojnë zakonisht çdo ditë përmes saj dhe ndërprerja e saj ka rritur kostot e transportit dhe ka shtyrë në rritje çmimet globale të naftës.