Franca përgatitet për ditën e protestës “me rrezik të lartë”, pritet pjesëmarrje deri në 700 mijë protestues

Midis 500.000 dhe 700.000 njerëz pritet të bashkohen me demonstratat mbarëkombëtare në Francë të enjten, ndërsa autoritetet e kanë klasifikuar mobilizimin e planifikuar si “me rrezik të lartë”, raportoi të mërkurën transmetuesi BFMTV.
Një raport i inteligjencës territoriale i datës 3 nëntor paralajmëroi se protestat mund të shënojnë një “prag të ri” në dhunë, veçanërisht në qendrat e qyteteve.
Raporti e lidhi mobilizimin në rritje me thirrjet e përsëritura nga sindikatat e punëtorëve, të cilave më vonë iu bashkuan të rinjtë e përfshirë në protestat e fundit të shkollave të mesme.
Ministri i Brendshëm, Laurent Nunez, udhëzoi prefektët rajonalë të marrin masa për të parandaluar trazirat dhe për t’iu përgjigjur trazirave të mundshme.
Forcat e sigurisë do të vendosen në një operacion “të fuqishëm”, “reagues” dhe “të shkathët” që do të përfshijë përdorimin e dronëve.
Autoritetet kanë vendosur gjithashtu kufizime në mbajtjen e armëve, pajisjeve mbrojtëse dhe pajisjeve piroteknike.
Policia do të kryejë kontrolle përgjatë rrugëve të transportit, duke përfshirë stacionet hekurudhore, ndërsa oficerët janë autorizuar të ndërhyjnë sistematikisht në rastet e sulmeve kundër njerëzve ose pronës.
Nunez gjithashtu rekomandoi që prefektët të shmangin rrugët e demonstratave që kalojnë nëpër qendrat e qyteteve.
Protestat studentore nxisin mobilizimin mbarëkombëtar
Demonstratat e planifikuara vijnë pas ditëve të protestave studentore dhe bllokadave të shkollave në të gjithë Francën.
Mijëra studentë të shkollave të mesme dhe universiteteve u mblodhën të martën në Lyon, Marsejë, Paris, Bordeaux dhe Rennes pavarësisht ndalimeve të demonstratave në disa zona.
Organizatat studentore dhe rinore kanë bërë thirrje që protestat të vazhdojnë, ndërsa sindikatat e punës dhe lëvizja e Jelekëve të Verdhë po përgatiten për grevat dhe demonstratat mbarëkombëtare të së enjtes.
Ministri i Punës, Jean-Pierre Farandou, u tha ligjvënësve se shpresonte të bënte njoftime rreth mobilizimit që synon rifillimin e rritjes së pagave në Francë.