Franca përshëndet marrëveshjen “historike” të BE-së për kredinë prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën

Ministri i jashtëm francez, Jean-Noel Barrot përshëndeti sot marrëveshjen e Bashkimit Evropian për një paketë kredie prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, duke e përshkruar atë si “historike” dhe një shenjë se Evropa po merr përgjegjësi më të madhe për sigurinë e saj përballë luftës së Rusisë, transmeton Anadolu.
“Historike. Evropa bie dakord për një kredi të përbashkët: 90 miliardë euro që do t’i jepen hua Ukrainës për ta ndihmuar atë të rezistojë ndaj agresionit rus. Me sigurinë evropiane në rrezik, ne po e marrim fatin tonë në duart tona”, tha Barrot në platformën amerikane të mediave sociale X.
Komentet e tij erdhën pasi udhëheqësit e BE-së ranë dakord në Këshillin Evropian, pas javësh negociatash intensive, për të financuar Ukrainën përmes huamarrjes në tregjet e kapitalit për vitet 2026 dhe 2027.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se marrëveshja u arrit pasi shtetet anëtare nuk arritën të bien dakord për përdorimin direkt të aseteve të ngrira ruse për të mbështetur Kievin.