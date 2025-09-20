Franca shpall njohjen e shtetit palestinez si “veprim konkret”

Presidenti francez Emmanuel Macron ka paralajmëruar njohjen e shtetit palestinez, një lëvizje që konsiderohet si hap i madh diplomatik, por që sipas analistëve rrezikon të sjellë kundërpërgjigje të ashpër nga Izraeli pa ofruar menjëherë përfitime për palestinezët.
Macron e bëri njoftimin gjatë një fjalimi në Nju Jork, në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, ndërsa në këtë hap pritet ta ndjekin edhe nëntë shtete të tjera, përfshirë Australinë, Belgjikën, Kanadanë dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Njohja shihet si shenjë e pakënaqësisë në rritje ndërkombëtare ndaj ofensivës izraelite dhe bllokadës së ndihmave në Rripin e Gazës.
“Kjo njohje nuk është fundi i përpjekjeve tona diplomatike. Nuk është njohje simbolike, por pjesë e një veprimi më të gjerë dhe konkret,” tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme franceze, Pascal Confavreux, duke iu referuar planit franko-saudit që do ta shoqërojë këtë hap. /mesazhi