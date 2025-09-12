Franca: Shteti palestinez është zgjidhja e vetme për të sjellë paqen

Ministri i Jashtëm në largim i Francës, Jean-Noel Barrot tha sot se “shteti palestinez është zgjidhja e vetme për të sjellë paqe në rajon”, transmeton Anadolu.
“Unë them se do të ketë shtet palestinez sepse është e vetmja zgjidhje që ka të ngjarë të sjellë paqe dhe stabilitet në rajon, sepse është alternativa e vetme ndaj një gjendjeje të përhershme lufte”, tha Barrot për transmetuesin “France Inter”.
Duke treguar dështimin e Izraelit për të përmbushur detyrimet e tij për të drejtat e njeriut, ai përsëriti gatishmërinë e tyre për të rritur presionin mbi qeverinë izraelite.
“Ajo që po ndodh në Gaza, uria, ajo që po ndodh në Bregun Perëndimor, kolonizimi, bllokada financiare ndaj Autoritetit Palestinez, e gjithë kjo është e papranueshme. Ne duhet të rrisim presionin mbi qeverinë izraelite, jo mbi popullin, por mbi qeverinë izraelite”, nënvizoi Barrot.
Deklarata e tij erdhi pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu njoftoi nënshkrimin e një marrëveshjeje të enjten për të zgjeruar vendbanimet sipas të ashtuquajturit plani “E1”, që synon të ndajë Bregun Perëndimor të pushtuar në dy pjesë.
Në një konferencë për media në vendbanimin Ma’ale Adumim në lindje të Kudsit, Netanyahu tha se kishte nënshkruar marrëveshjen me krerët e disa këshillave të vendbanimeve pranë qytetit për t’i zgjeruar ato sipas planit.
Projekti, i cili parashikon ndërtimin e mijëra njësive të banimit në Ma’ale Adumim dhe zonat përreth, synon të ndajë Bregun Perëndimor në dy pjesë, duke ndërprerë lidhjet midis qyteteve të tij veriore dhe jugore dhe duke izoluar Kudsin Lindor.
Palestinezët paralajmërojnë se projekti është pjesë e vizionit të Netanyahut për një “Izrael të Madh”, duke paralajmëruar se do të forcojë pushtimin dhe do të eliminojë qëndrueshmërinë e një shteti palestinez.
Franca do të thërrasë ambasadorin rus të premten
Barrot zbuloi gjithashtu planet e Ministrisë së Jashtme për të thirrur ambasadorin rus të premten në mëngjes pas inkursioneve me dronë në Poloni, për të treguar se ata “nuk do të frikësohen” dhe për t’i kërkuar Rusisë të ndalojë “testimin” dhe “përpjekjet për të frikësuar” Evropën.
“Këto inkursione janë absolutisht të papranueshme. Kjo nuk është e re. Është një strategji e qëllimshme nga Rusia për të na frikësuar, për të na testuar”, vuri në dukje ai.
Barrot tha se Rusia do të bënte “gabim të rëndë” nëse mendon se evropianët dhe aleatët e NATO-s nuk janë të bashkuar.
Polonia tha të mërkurën se hapësira e saj ajrore u shkel nga dronë gjatë sulmeve ajrore gjatë natës midis Rusisë dhe Ukrainës, duke e përcaktuar ndërhyrjen si një “akt agresioni”.
Tusk i përcaktoi dronët si “rusë”, me autoritetet që fillimisht regjistruan 19 shkelje të hapësirës ajrore.
Ministria ruse e Mbrojtjes mohoi çdo qëllim për të goditur objektiva në territorin polak gjatë sulmeve, të cilat pretendoi se kishin në shënjestër ndërmarrjet e kompleksit ushtarako-industrial të Kievit në Ukrainën perëndimore.
Ajo shprehu gatishmërinë e Moskës për të diskutuar lidhur me incidentin me zyrtarët nga Varshava.