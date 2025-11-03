Franca: Turqia po bën përparim mbresëlënës në eksportet e produkteve të mbrojtjes

Franca ka deklaruar se Turqia ka bërë përparim të jashtëzakonshëm në eksportet e produkteve të mbrojtjes në vitet e fundit, transmeton Anadolu.
Ministria franceze e Mbrojtjes në raportin e saj për eksportin e armëve për vitin 2025 të paraqitur në Parlament, deklaroi se peizazhi konkurrues në tregun e armëve ka ndryshuar ndjeshëm në vitet e fundit.
Në raport theksohet se, përveç eksportuesve kryesorë të armëve si SHBA-ja, Rusia dhe Gjermania, “aktorë të rinj po fitojnë gjithashtu një ndikim më të madh në tregun e armëve”, siç janë Kina, Koreja e Jugut dhe Turqia, të cilat po zhvillojnë vazhdimisht produktet e tyre të mbrojtjes.
Raporti vë në dukje se Turqia “ka bërë një nga përparimet më mbresëlënëse midis dhjetë eksportuesve kryesorë globalë në dekadën e fundit” dhe se Ankaraja “vazhdon të bëjë investime të konsiderueshme në zhvillimin e industrisë së saj të armëve”.
“Industria turke e armëve vendosi një rekord të ri në vitin 2024, duke arritur një rritje prej 80 për qind të eksporteve krahasuar me vitin 2023, veçanërisht me kontratat e shumta të nënshkruara për mjete ajrore pa pilot (dronë)”, thuhet në raport.