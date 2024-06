Francë, mbahen protesta kundër të djathtës ekstreme

Në pika të ndryshme të Francës përfshirë Lionin, po mbahen protesta kundër të djathtës ekstreme, pasi presidenti francez Emmanuel Macron vendosi që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme pasi e djathta ekstreme fitoi në zgjedhjet e Parlamentit Evropian (PE), transmeton Anadolu.

Rreth 10 mijë njerëz u mblodhën në sheshin “Marechal Lyautey” të Lionit me thirrjen e sindikatave dhe zhvilluan një protestë kundër së djathtës ekstreme.

Vazhdojnë reagimet kundër rritjes së ekstremistëve të djathtë në vend, i cili hyri në një periudhë zgjedhjesh të parakohshme me shpërbërjen e Parlamentit nga presidenti Macron pasi Partia e Unitetit Kombëtar (RN) e ekstremit të djathtë doli e para me një diferencë të madhe në zgjedhjet e PE-së me 31.37 për qind të votave.

Në protestat e fundjavës në të gjithë vendin kundër rritjes së të djathtës ekstreme, morën pjesë më shumë se 600 mijë njerëz.

Në zgjedhjet franceze të PE-së, RN doli e para me 31.37 për qind të votave ndërsa partia “Renaissance” e presidentit Macron e dyta me 14.60 për qind. Pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve të PE-së, Macron tha se ka vendosur të shpërndajë Parlamentin dhe të shpallë zgjedhje të parakohshme në datat 30 qershor-7 korrik.