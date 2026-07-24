Francë, më shumë se 50 mijë hektarë janë djegur nga zjarret këtë vit

Më shumë se 50 mijë hektarë janë djegur në të gjithë Francën që nga fillimi i vitit, tha sot ministri i Brendshëm, Laurent Nunez duke përshkruar një zjarr të vazhdueshëm në departamentin jugperëndimor të Girondes si më i madhi në vend gjatë sezonit, transmeton Anadolu.
“Deri më sot ne kemi tejkaluar pragun prej 50 mijë hektarësh të djegur në të gjithë Francën që nga fillimi i vitit”, tha Nunez. Ai theksoi se zjarri, i cili shpërtheu të mërkurën pranë Saumos, në veri të Gjirit të Arcachonit në Gironde, ka djegur tashmë mbi 10 mijë hektarë dhe mbetet jashtë kontrollit.
“Zjarri vazhdon të përhapet, është e vështirë të frenohet”, tha Nunez duke e quajtur atë “zjarri më i madh i sezonit”. Ai tha se rreth 40 mijë njerëz janë evakuuar për shkak të zjarrit.
Sipas ministrit, rreth 1.000 zjarrfikës janë vendosur për të shuar zjarrin, të mbështetur nga personeli i Sigurisë Civile, njësitë inxhinierike ushtarake dhe helikopterët. Nunez tha se rreth 80 shtëpi janë dëmtuar nga zjarri, përfshirë rreth 50 që janë shkatërruar plotësisht.
Ai tha se flota ajrore e zjarrfikësve të Francës ka kryer tashmë dy herë e gjysmë më shumë orë fluturimi, pika uji dhe misione sesa gjatë gjithë sezonit të zjarreve të vitit të kaluar. Nunez tha se 330 pjesëtarë të xhandarmërisë dhe gjashtë skuadrilje të lëvizshme të xhandarmërisë janë vendosur në zonën Gironde-Landes për të ndihmuar në përpjekjet e evakuimit.
Ministri konfirmoi se Franca kërkoi ndihmë përmes Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE-së. Ai tha se Kroacia po dërgon dy avionë “Canadair”, Portugalia dy avionë “Air Tractor” ndërsa Republika Çeke dhe Sllovakia po vendosin secila nga një helikopter “Black Hawk” për të mbështetur operacionet e shuarjes së zjarrit në Francën jugperëndimore.
Zjarret kanë detyruar evakuimin e mbi 43 mijë banorëve dhe turistëve në të gjithë Gironde dhe Landes fqinjë në Francën jugperëndimore. Zjarri i Girondës, i cili shpërtheu të mërkurën pranë gjirit të Arcachonit dhe gadishullit Cap-Ferret, detyroi evakuimin e të gjithë gadishullit sot herët, pasi kishte avancuar gjatë natës.
Autoritetet pezulluan lundrimin në gjirin e Arcachonit për të lehtësuar evakuimet detare.
Një zjarr pranë Biscarrosses në Landes fqinje ka djegur mbi 2.500 hektarë dhe ka detyruar evakuimin e mbi 23 mijë njerëzve, përfshirë banorë, kampistë dhe pushues, sipas autoriteteve lokale.
Në juglindje të Francës, një tjetër zjarr në afërsi të Cotignacit në departamentin Var mbeti i qëndrueshëm, por ende nuk ishte kontrolluar. Mbi 950 zjarrfikës, të mbështetur nga avionë zjarrfikës dhe një helikopter i Sigurisë Civile, vazhduan përpjekjet për të vënë nën kontroll zjarrin.