Frontera rikthehet pas 20 vitesh, zbulohen detajet dhe fotografitë e para

Pas 20 vitesh, Opel nxjerr një edicion të ri të Frontera! Ky lajm bëri një ‘stuhi të madhe’ disa javë më parë, dhe tani kompania nga Rüsselsheim po shfaq fotot e para.

Origjinali dhe edicioni i ri nuk kanë më shumë të përbashkëta: automjeti SUV dikur këndor është bërë një SUV kompakt që është pasardhësi i Crossland, transmeton Telegrafi.

Edhe pse Opel nuk ka zbuluar ende ndonjë dimension, në pamje të parë Frontera duket të jetë dukshëm më e madhe se modeli aktual që do të zëvendësojë.

Me një pamje shumë më të fortë, Frontera do të pozicionohet në të ardhmen midis Mokka dhe Grandland shumë më të madh, i cili gjithashtu do të marrë një pasardhës në 2024.

Fellnet e rrotave me kontrast me ngjyra dhe rrotat e mëdha tani e bëjnë Frontera të duket dukshëm më e fuqishme se Crossland.

Meqenëse baza CMP nga Stellantis do të përdoret në të ardhmen, Frontera do të jetë e disponueshme si në motorë me djegie të brendshme ashtu edhe në versionet elektrike.

Kjo mund të ishte parashikuar, sepse tashmë është paralajmëruar se në të ardhmen çdo Opel do të jetë në dispozicion si një veturë elektrike.

Detajet teknike ende nuk dihen. Supozohet se Frontera bazohet në vëllezërit e motrat e saj Stellantis, që do të thotë se motorët me djegie të brendshme ndoshta do të jenë vetëm hibridë të butë 48 volt.

Ajo që zbulon Opel është se Frontera ka dy ekrane dhjetë inç brenda dhe një timon të ri. Përndryshe, i disponueshëm është një i ashtuquajtur stacion smartphone (ndoshta si pajisje standarde), në të cilin telefoni inteligjent bëhet njësia e kontrollit për sistemin e informacionit argëtues. Opel e rendit volumin e bagazhit si shumë të mirë 460 deri në maksimum 1600 litra.

Frontera pritet të jetë në dispozicion me çmime “tërheqëse” nga vera e tutje. Kjo mund të nënkuptojë se SUV kompakt fillon me rreth 27 mijë euro në tregun gjerman. Versioni elektrik, i cili po ashtu tashmë është paralajmëruar, duhet të kushtojë më pak se 40 mijë euro.