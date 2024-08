Frutat dhe perimet më të mira për të nxehtin, ja çfarë duhet të konsumoni për të qenë të hidratuar

Në ditët e nxehta, në përgjithësi duhet t’i kushtojmë vëmendje disa gjërave si në dietën tonë ashtu edhe në lëvizjet tona.Kur termometri arrin në të kuqe, atëherë trupi ynë përpiqet të përballojë dhe të mos e ngrejë shumë temperaturën e brendshme. Pra, rrahjet e zemrës rriten, presioni i gjakut bie dhe shkaktohet më shumë djersitje. Për të qëndruar të hidratuar siç duhet në rast të temperaturave shumë të larta, duhet të pimë shumë lëngje dhe kryesisht ujë dhe të konsumojmë fruta dhe perime me përmbajtje të lartë uji.

Le të shohim se cilat fruta dhe perime duhet të konsumojmë

Shalqini dhe pjepri

Shalqiri dhe pjepri janë dy fruta të preferuara të freskëta me përmbajtje të lartë uji, të cilat na mbushin dhe na hidratojnë. Përveç faktit që mund t’i shijojmë thjesht, i përfshijmë edhe në sallata duke i dhënë një freski të veçantë. Për shembull, mund të bëni një sallatë të lehtë por të shëndetshme që kombinon shalqirin me kastravecin dhe avokadon. Gjithashtu mund të kombinoni pjepërin me manouri dhe barishte për një vakt shumë të lehtë. Dhe të mos harrojmë shalqinin e preferuar të të gjithëve me djath, i cili është zgjidhja perfekte për ditët e nxehta.

Luleshtrydhet dhe manaferrat

Luleshtrydhet dhe të gjitha manaferrat gjithashtu kanë një përmbajtje të lartë uji dhe janë përbërësit idealë për lëngje natyrale ose smoothie. Ju mund t’i kombinoni ato me qumësht, kos, “qumësht” me bazë bimore dhe fruta të tjera ose gjalpë arra për të bërë një smoothie perfekt, të pasur me energji, që do t’ju mbushë dhe do t’ju hidraojë, ndërsa do t’ju sigurojë lëndë ushqyese dhe antioksidantë.

Qershia

Dhe qershitë janë një frut që na ndihmon të hidratojmë. Ato hahen kryesisht të thjeshta, por janë të përshtatshme edhe për sallata të freskëta, lëngje dhe smoothie.Një ide shumë e shijshme, ushqyese dhe e lehtë është sallata verore me qershi, rukola dhe gorgonzola.

Kastravec

Kastraveci tani është në sezonin e tij, kështu që ju do ta merrni atë në më të mirën e tij! Është një nga përbërësit bazë të sallatës së fshatit dhe shkon shumë me piper dhe zarzavate të tjera. Gjithashtu hahet i thjeshtë, i prerë në shkopinj, si meze. Mund ta ofroni edhe si meze të lehtë për të shoqëruar pijen ose birrën tuaj, për shembull nëse dëshironi të bëni varka me kastravec.

Domate

Vera thërret “domate”! Dhe versioni i tyre më i mirë për vapën është t’i shtoni ndonjë sallate fashti apo sallata të tjera freskuese të ftohtë. Lëng dhe i shijshëm, shkon shumë me kastravec, piper dhe djath! Përveç frutave dhe perimeve, ekspertët rekomandojnë sa më poshtë për hidratimin tonë:

Produktet e qumështit

Djathrat në përgjithësi, por edhe kosi, janë ato që na duhen për të na ftohur dhe hidratuar dhe janë përbërës idealë për mëngjesin tonë në periudha vape. Të kombinuara me frutat e stinës do të na ofrojnë hidratimin që na nevojitet.

Më shumë kripë

Kripa ngre presionin e gjakut, ndërsa në ditët kur djersitemi shumë, kemi nevojë për më shumë kripë në ushqimin tonë pasi trupi e eliminon atë nëpërmjet djersitjes. Sigurisht, mos e teproni!