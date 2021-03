FSK nis misionin e parë paqeruajtës, Osmani thotë se kushdo që kërcënon SHBA-të, ka kërcënuar edhe Kosovën

Sot u mbajt ceremonia e nisjes së kontingjentit të parë paqeruajtës të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Kuvajt, ndërsa ushtruesja e detyrës së presidentes, Vjosa Osmani thënë se kjo nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Osmani tha se Kosova nga një vend që dikur ka importuar trupa paqeruajtëse, sot po dërgon FSK në mision paqeruajtës.

“E nderuar sot që në cilësinë e komandantes supreme të FSK të jem bashkë me ju në përcjelljen e kontingjentit paqeruajtës në Kuvajt. Në këtë ditë historike kam ardhur të ju them ‘Zoti ju ruajt dhe faleminderit’. Nuk mund të lë pa përmendur që në këtë ditë historike asgjë nuk i afrohet nderit që të shërbej si komandante. Ky mision gjashtëmujorë ushtarëve tanë po i bëhet e mundshme falë partneritetit me SHBA. Programi i SHBA-së me shtetin tonë ka qëllim afatgjatë. 22 vjet më parë ishte vështirë e imagjinueshme që ushtarët tanë do të ishin pjesë e misionit paqeruajtës në botë, sot kjo po bëhet realitet”, ka thënë Osmani.

“Nga një vend që importuam trupa paqeruajtës sot po bëhemi eksportues të trupave paqeruajtëse. Ushtarët tanë do të jenë kudo dhe kurdo”, u shpreh ajo.

U.d e presidentit Osmani tha se kushdo që e kërcënon SHBA-në dhe aleatët tjerë, ka kërcënuar edhe Republikën e Kosovës.