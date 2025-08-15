FSK pranon autoblindat e blerë në ShBA, Kurti: Furnizim i jashtëzakonshëm, dëshmi e partneritetit tonë

Forca e Sigurisë së Kosovës ka pranuar zyrtarisht autoblindat e blerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në ceremoninë e pranim – dorëzimit ishte edhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti së bashku me ministrin e Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, komandantin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, Gjenerallejtënant Bashkim Jashari dhe atasheun e Ushtrisë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Nënkolonel Jonathan Shaw.
Kurti ka thënë se ky furnizim është dëshmi e partneriteti të palëkundur me ShBA-në.
“Ky furnizim i jashtëzakonshëm është një tjetër dëshmi e partneritetit tonë të palëkundur me ShBA-të dhe gjithashtu edhe një hap i rëndësishëm në fuqizimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit tonë. Ushtria jonë do të vazhdojë të zhvillohet krahë për krahë me partnerin tonë strategjik, si në aspektin e trajnimeve, ashtu edhe në atë të shkollimit dhe doktrinës e cila është e bazuar në atë të ushtrisë së ShBA-ve”, ka shkruar Kurti.