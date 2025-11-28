FSK realizon homazhe në Kompleksin Memorial në Prekaz

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e Festave të Nëntorit – Ditës së Pavarësisë së Shqipërisë, përvjetorit të daljes publike të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe ditëlindjes së Komandantit legjendar Adem Jashari – gjeneralë dhe oficerë të lartë të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Ministrisë së Mbrojtjes kanë zhvilluar homazhe në Kompleksin Memorial në Prekaz.
Me këtë rast, ata nderuan sakrificën e familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve që ranë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.
