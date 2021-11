Fujifilm sjell kamerën e re hibride

Fujifilm ka njoftuar lançimin e kamerës së saj të re hibride digjitale.

Instax Mini Evo ka një dizajn të ngjashëm klasik Reto si kamerat e tjera Instax nga Fujifilm.

Sipas prodhuesit, kamera duhet të ketë dyfishin e rezolucionit në krahasim me modelet paraardhëse. Megjithatë, risia më e madhe është funksionimi digjital duke përdorur një ekran LCD në anën e pasme. Me ekranin, përdoruesit mund të kontrollojnë dy herë foton e tyre pasi ta marrin para se ta printojnë. Duke pasur parasysh koston e filmit Instax, ky aplikacion gjithashtu mund t’i kursejë para fotografëve.

Kamera e menjëhershme mund të printojë jo vetëm fotot e veta, por edhe fotot e marra me telefona inteligjentë. Instax Mini Evo mund të ruajë fotot e marra nga telefoni inteligjentë, edhe me kornizën Polaroid tipike për kamerat e menjëhershme.

Paralelisht me lançimin e Instax Mini Evo, një film i ri i menjëhershëm do të dalë gjithashtu në treg, i cili ofron një kontrast me foton tradicionale me kornizë të bardhë.

Fujifilm fillimisht po shet kamerën e saj të re në Japoni, ku është e vendosur kompania.

Do të jetë në dispozicion në dyqanet atje nga 3 dhjetori i këtij viti. Në shkurt të vitit 2022 , sipas prodhuesit, do të shitet edhe në vende të tjera, si në SHBA.

Çmimi i tyre thuhet të jetë 199,95 dollarë amerikanë atje. Mbetet të shihet se kur do të dalë kamera në tregun evropian.