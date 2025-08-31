Fundi i një epoke, Volkswagen tërheq nga tregu Touareg pas 24 vitesh

Volkswagen synon ta “tërheqë nga tregu” Touaregun, një nga modelet e tij më të vjetra që janë aktualisht në dispozicion, dhe nuk ka një pasardhës të drejtpërdrejtë në horizont.

Njerëz të brendshëm zbuluan për Autocar se prodhimi i Touareg do të përfundojë në vitin 2026.

Ky model u shfaq në vitin 2002 si një SUV premium, i cili u zhvillua së bashku me Porsche Cayenne dhe ndante të njëjtën platformë me të.

Kjo platformë shërbeu për dy qëllime, i dha Porsche-s SUV-in e parë, dhe gjithashtu ndihmoi ish-shefin e Volkswagen, Ferdinand Piëch, të realizonte ambicien e tij dhe ta çonte markën në një nivel më të lartë duke prezantuar modele si Touareg dhe Phaeton.

Vendimi për ta tërhequr Touareg tregon se Volkswagen po ndryshon prioritetet e tij.

Përveç Touareg, Volkswagen vendosi të heqë nga tregu edhe ID.5.

