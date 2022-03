Fundoset një anije e mallrave në Gjirin Persik, shpëtohen dhjetëra anëtarë të ekuipazhit

Po vazhdon operacioni për të gjetur edhe personin e fundit të mbetet i zhdukur.

Dy anije shpëtimi dhe helikopterë u vuan në kërkim pasi që anija Al Salmy u fundos 48 kilometra nga porti Assaluyeh të enjten.

Erërat ishin mjaft të forta, me shpejtësi 70 kilometra në orë.

Në ekuipazh ishin shtetas nga Sudani, India, Pakistani, Uganda, Tanzania e Etiopia. /koha

Maritime and Shipping Updates@rastasack

⚡️UAE-owned commercial ship sinking 30 miles southwest of Iran in the Arabian Gulf

Iran's navy and coast guard have launched a rescue operation to find the 30 crew members. (Reuters citing local media) pic.twitter.com/OSW4VYanHD

— Captain Singh, FICArb, 73K (@captsingh) March 17, 2022