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Fushatë me “Bismilah”: muslimani që shpartalloi Trump-in me shokë

Ironia e bukur e El-Sayed-it ndaj zv/presidentit J.D.Vance me fjalën “habibi”

Demokrati Abdul El-Sayed ka arritur një fitore të rëndësishme në Michigan, duke mposhtur republikanin Mike Rogers në garën për një vend në Senatin amerikan.

Gjatë fjalimit të fitores, El-Sayed, mjek me profesion dhe ish-drejtor i shërbimeve të shëndetit publik në Detroit dhe Wayne County, iu drejtua mbështetësve me fjalët: “Michigan, ia dolëm!”.

Me këtë rezultat, ai pritet të hyjë në histori si senatori i parë musliman në Shtetet e Bashkuara.

Një nga momentet më të komentuara të fushatës ishte mesazhi ironik që El-Sayed i drejtoi zëvendëspresidentit JD Vance, duke iu referuar ceremonisë së betimit në janar.

“JD, habibi im, ka një ironi të veçantë në faktin se ti do të jesh i detyruar nga Kushtetuta të më betosh në janar”, deklaroi ai, duke përdorur shprehjen arabe “habibi”, që do të thotë “i dashur”.

El-Sayed u përball me një garë të fortë kundër ish-kongresmenit republikan Mike Rogers, i cili kishte mbështetjen e presidentit Donald Trump. Michigan konsiderohet një nga shtetet më të rëndësishme në betejën politike amerikane, pasi Trump arriti ta fitojë ngushtë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024.

Fushata e demokratit u përqendrua te përmirësimi i sistemit shëndetësor dhe çështjet e drejtësisë sociale. Megjithatë, gjatë garës ai u përball edhe me sulme për besimin e tij mysliman, si dhe me polemika lidhur me qëndrimet e tij për Izraelin dhe luftën në Gaza.

Një tjetër zhvillim që e bëri edhe më të tensionuar këtë garë ishte vendimi i kongresmenes demokrate Hayley Stevens për të mbështetur republikanin Mike Rogers, vetëm pak ditë para votimit.

Stevens, të cilën El-Sayed e kishte mundur në zgjedhjet paraprake demokrate, e justifikoi vendimin e saj duke shprehur kundërshtimin ndaj qëndrimeve të kandidatit progresist dhe lidhjeve të tij me komentatorin politik Hasan Piker.

Ky veprim shkaktoi reagime të forta brenda Partisë Demokratike, ku disa figura e cilësuan si një tradhti ndaj partisë. Madje, disa bashkëpunëtorë të Stevens dhanë dorëheqjen në shenjë proteste.

Megjithatë, El-Sayed arriti ta shndërronte këtë zhvillim në një mundësi për fushatën e tij, duke bërë të ditur se kishte mbledhur 1.2 milionë dollarë donacione brenda vetëm katër orësh pas njoftimit të Stevens.

Në ditët e fundit të fushatës, Donald Trump dhe JD Vance zhvilluan vizita në Michigan për të mbështetur kandidaturën e Rogers.

Trump ndërmori sulme të drejtpërdrejta ndaj El-Sayed, duke e cilësuar atë si një “terrorist të dhunshëm”, ndërsa përdori edhe emrin e tij të mesëm, “Mohammed”, në deklaratat publike.

Demokrati iu përgjigj me ironi, duke theksuar se nuk kishte rëndësi nëse Trump arrinte ta shqiptonte apo ta mbante mend emrin e tij të plotë.

“Pas nëntorit, ai mund të më drejtohet thjesht si senator. Për ty do të jem senatori Mohammed, shoku”, ishte përgjigjja e tij.

Fitorja e El-Sayed shënon një moment të rëndësishëm për krahun progresist të demokratëve dhe përfaqësimin e komunitetit musliman në politikën amerikane.

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