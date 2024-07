Gabimet që shumë shoferë i bëjnë kur mbushin rezervuarin me karburant – veprime që mund të dëmtojnë veturën

Të gjithë ne që drejtojmë vetura me motorë me djegie të brendshme, ndjekim një sërë hapash sigurie kur e mbushim rezervuarin me karburant në pompat e karburanteve.

Kur mbushni karburant, fikni motorin, mos e bëni kurrë të gjithë punën me një cigare të ndezur dhe rekomandohet të mos përdorni një pajisje celulare gjatë gjithë procedurës.

Por ka një gjë që pothuajse secili prej nesh e ka bërë të paktën një herë. Në dëshirën për të mbushur sa më shumë karburant, pasi valvula e sigurisë ndalon së mbushuri, nëse kemi vendosur të mbushim “deri në kapak”, është një praktikë e zakonshme që të përpiqemi të shtojmë pak më shumë karburant me mbushje të mëvonshme.

Megjithatë, sistemi që ndërpret rrjedhën e karburantit, nuk do të lejojë që të shtohet më shumë lëng në rezervuar pasi të ketë dalë. Që do të thotë se sasia më e vogël e karburantit që ne përpiqemi të derdhim, në fakt zbulohet si e tepërt dhe refuzohet përmes tubit të kullimit.

Prandaj, shoferi përfundon duke paguar karburantin që nuk e ka futur në rezervuar. Përveç shpenzimeve financiare, ky zakon mund të dëmtojë rëndë veturën tuaj.

Karburanti që nuk ka përfunduar në rezervuar mund të spërkat dhe të derdhet mbi karroceri, duke dëmtuar bojën. Nga ana tjetër, gjatë mbushjes së rezervuarit, lëshohen gazra të cilët duke e rënduar më tej zorrën mund të dëmtojnë filtrin aktiv që kanë veturat moderne.

Ky filtër shërben për të hequr avujt që grumbullohen gjatë furnizimit me karburant, kështu që në rast të një mosfunksionimi, emetimet e automjetit do të rriteshin dhe funksionimi mund të bëhej i parregullt.