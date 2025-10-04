Gantz: “Nuk duhet të bëjmë gabim”

Kryetari i partisë Blue and White, Benny Gantz, ka thënë se “zemra” e tij është me familjet e pengjeve, pas përpjekjeve të presidentit Trump për një marrëveshje armëpushimi që do t’i kthejë ata te të dashurit e tyre.
“Nuk duhet të bëjmë gabim – na pret një rrugë e gjatë dhe e ndërlikuar deri në kthimin e të gjithë pengjeve dhe zëvendësimin e regjimit të Hamasit,” shkroi Gantz në X.
“Ne nuk duhet të humbasim sërish këtë mundësi. Do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për ta realizuar dhe për të siguruar që politika e vogël të mos pengojë planin e presidentit Trump,” shtoi ai. /mesazhi