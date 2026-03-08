Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Gati 10 mijë objekte civile të shkatërruara nga sulmet SHBA-Izrael në Iran

Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe të Iranit ka njoftuar se të paktën 9,669 objekte civile janë shkatërruar ose dëmtuar nga sulmet e përbashkëta të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit në territorin iranian.

Sipas statistikave të publikuara nga organizata humanitare, dëmet përfshijnë kryesisht ndërtesa civile dhe biznese:

  • 7,943 njësi banimi
  • 1,617 objekte tregtare

Gjysmëhëna e Kuqe theksoi se sulmet kanë goditur një gamë të gjerë infrastrukture civile në të gjithë vendin, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë operacionet për të ndihmuar të prekurit nga bombardimet.

Organizata gjithashtu paralajmëroi për përkeqësimin e situatës humanitare, pasi shumë familje kanë humbur shtëpitë dhe mjetet e jetesës gjatë përshkallëzimit të konfliktit. /mesazhi

