Gaza City nën sulm me mjete shpërthyese të telekomanduara

Ushtria izraelite po përdor mjete shpërthyese të telekomanduara për të goditur zona rezidenciale në Gaza, duke shkatërruar blloqe të tëra banesash dhe lagje të tëra.

Fillimisht sulmet u përqendruan në pjesën veriore të Rripit – Jabalia, Beit Lahiya dhe Beit Hanun – por tani ato po ndodhin në qytetin e Gazës, veçanërisht në lagjen Tal al-Hawa. Kjo ka detyruar shumicën e palestinezëve të evakuojnë zonën.

Sipas dëshmitarëve, fuqia e shpërthimeve është aq e madhe sa mund të dëgjohet deri në az-Zawayda ose Deir el-Balah. Përveç këtyre mjeteve, Izraeli po përdor edhe artileri, sulme ajrore dhe dronë të vegjël.

Objektivat kryesorë të shkatërrimit janë infrastruktura, banesat, spitalet dhe shkollat publike. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI