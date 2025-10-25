Gaza, gërmimi i dhimbshëm nën rrënoja

Mes mungesës së pajisjeve të duhura për të pastruar rrënojat, palestinezët po gërmojnë dhe po heqin rrënojat me duart e tyre për të kërkuar atë që ka mbetur nga sendet e tyre.
“Ne jemi në një nga zonat që është shkatërruar plotësisht, kemi parë palestinezë që përpiqen të riparojnë çfarëdo që munden dhe përpiqen të kthehen në shtëpitë e tyre”, tha Hind Khoudary i Al Jazeera-s, duke raportuar nga kampi i refugjatëve Nuseirat.
Mahmoud al-Abed është përpjekur të riparojë shtëpinë e tij dhe të ndërtojë një strehë për dimrin për katër ditë.
“Po përpiqem të rregulloj atë që mundem. … Po përpiqem të rregulloj çdo gjë që mundem sepse situata është shumë e vështirë”, tha Al Abed për Al Jazeera-n.
“Nuk mund të rrimë kështu dhe dimri po vjen së shpejti.”
Mahmud Abu Nabhan deri më tani ka gjetur shtatë anëtarë të familjes së tij nga ajo që ka mbetur nga shtëpia e tyre. Ai vazhdon të kërkojë gruan dhe fëmijët e tij.
“Kjo është shtëpia jonë. Izraelitët e shkatërruan pa paralajmërim”, tha ai për Al Jazeera-n.
“Ata qëlluan raketa…fëmijë dhe gra të pafajshme, të gjithë janë këtu nën rrënoja.”
UNRWA paralajmëron për sezonin e pritshëm të dimrit për palestinezët në Gaza
Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë thotë se personat e zhvendosur në Rripin e Gazës kanë nevojë të madhe për strehim dhe furnizime ndërsa dimri afrohet.
Dimri në Levant karakterizohet nga temperatura të ulëta dhe stuhi të forta shiu, që shpesh zgjasin me ditë të tëra.
“Materialet e strehimit dhe furnizimet dimërore për familjet e zhvendosura janë në depot e UNRWA-s në Jordani dhe Egjipt, dhe hyrjet e tyre janë të bllokuara”, raportoi agjencia në X.
Qeveria izraelite refuzon të lejojë akses të plotë për organizatat humanitare që kërkojnë të ofrojnë ndihmë për palestinezët, dhe gjithashtu ka ndaluar UNRWA-n të marrë pjesë në çdo përpjekje ndihme.
“Çdo ditë e shoh ndërtesën time të shembur dhe ndihem keq për të”
Pothuajse dy javë pas një armëpushimi, banorët e qytetit të Gazës përballen me pasiguri në rritje se kur do të fillojë rindërtimi i madh.
Kamal al-Yazji, një banor i qytetit të Gazës, i tha Associated Press se ndërtesa e tij me tre kate dikur ishte shtëpia e 13 familjeve, por tani nuk ka mbetur asgjë prej saj.
Familja e tij është detyruar të jetojë në një tendë të improvizuar, shtrati i së cilës është bërë nga dyshekë dhe batanije të konsumuara për të cilat ata janë detyruar të lypin.
“Çdo ditë e shoh shtëpinë time dhe ndihem keq për të, por çfarë mund të bëj?”, tha al-Yazji ndërsa ishte ulur jashtë tendës së tij pranë ndërtesës së tij të shkatërruar, duke ndezur një copë sfungjeri për të bërë kafe.
Familja tani jeton pranë Liqenit Sheikh Radwan në pjesën veriperëndimore të Qytetit të Gazës, i cili dikur ishte një rezervuar për mbledhjen e ujit të shiut, por u ndot seriozisht gjatë luftës.
Al-Yazji ka frikë se uji mund të derdhet dhe të përmbytë tendat përreth nëse niveli rritet gjatë sezonit të shirave.
Ai shton se familja e tij përballet me mushkonjat dhe qentë e egër që vijnë në tendën e tyre. /tesheshi