Gaza nën 61 milionë tonë rrënojash pas dy vitesh luftë

Pas dy vitesh konflikti, Gaza është mbuluar nga më shumë se 61 milionë tonë rrënoja, ndërsa tre të katërtat e ndërtesave janë shkatërruar, sipas të dhënave të OKB-së të analizuar nga agjencia AFP.
Analiza satelitore tregon se deri më 8 korrik 2025, ushtria izraelite kishte dëmtuar ose shkatërruar rreth 193 000 ndërtesa, që përbëjnë 78% të strukturave ekzistuese para fillimit të luftës më 7 tetor 2023. Në Gaza City, shkatërrimi ishte edhe më i madh, duke prekur 83% të ndërtesave.
Sipas Programit të OKB-së për Mjedisin, pothuajse dy të tretat e rrënojave u krijuan gjatë pesë muajve të parë të luftës, ndërsa vetëm nga prilli deri në korrik 2025 u prodhuan 8 milionë tonë rrënoja, kryesisht në pjesën jugore të territorit mes Rafah dhe Khan Younis. /mesazhi