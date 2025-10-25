Gaza, një fushë e madhe minash

Qendra për të Drejtat e Njeriut në Gaza paralajmëroi të premten për rrezikun në rritje që paraqesin dhjetëra mijëra ton municione të pashpërthyera të lëna pas nga ushtria pushtuese izraelite në Rripin e Gazës. Qendra paralajmëroi se këto municione përbëjnë një kërcënim të përditshëm për civilët, duke penguar përpjekjet e shpëtimit, largimin e mbeturinave dhe përpjekjet për të rivendosur jetën normale.
Sipas vlerësimeve të qendrës, agresioni izraelit, i cili zgjati për më shumë se dy vjet, ka lënë pas afërsisht 20,000 municione të pashpërthyera, duke përfshirë bomba, raketa dhe granata, mes 65 deri në 70 milionë ton rrënoja nga shkatërrimi i shtëpive dhe ndërtesave, duke përfshirë afërsisht 71,000 ton eksplozivë. Qendra e përshkroi situatën si “katastrofën më të madhe humanitare në historinë moderne”.
Zëdhënësi i Mbrojtjes Civile, Mahmoud Basal, tha se mbeturinat e shpërndara midis rrënojave “paraqesin një kërcënim vdekjeprurës”, duke shtuar se çdo hap i gabuar gjatë operacioneve të rimëkëmbjes mund të shkaktojë shpërthime që mund të vrasin ekipet e shpëtimit ose civilët. Ai vuri në dukje se shumë municione të pashpërthyera ishin varrosur brenda ndërtesave, rrugëve dhe zonave bujqësore.
Qendra ka regjistruar disa shpërthime në muajt e fundit, më i fundit prej të cilave ndodhi në lagjen Zeitoun të Qytetit të Gazës, ku tre civilë u vranë gjatë pastrimit të rrënojave. Incidente të ngjashme kanë ndodhur edhe në kampin e refugjatëve Nuseirat dhe në qytetin Al-Qarara, duke rezultuar në lëndime midis punëtorëve.
Qendra theksoi se mbeturinat përbëjnë një shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe Konventave të Gjenevës, të cilat kërkojnë që pushtuesi të identifikojë dhe largojë vendet e municioneve të pashpërthyera. Ajo i bëri thirrje Kombeve të Bashkuara të formojnë ekipe ndërkombëtare inxhinierike për të kryer një studim gjithëpërfshirës dhe për të siguruar zonat e banimit.
Ai bëri thirrje për hapjen e menjëhershme të kalimit për të lejuar hyrjen e pajisjeve të rënda të nevojshme për të hequr mbeturinat dhe për të rikuperuar trupat, si dhe për zhvillimin e një plani kombëtar për menaxhimin e mbeturinave dhe riciklimin e sigurt. Ai theksoi se “heshtja e bashkësisë ndërkombëtare është bashkëfajësi në vazhdimin e katastrofës dhe se mbrojtja e civilëve pas ndërprerjes së armiqësive nuk është më pak e rëndësishme sesa mbrojtja e tyre gjatë konfliktit”. /tesheshi