Gaza: Numri i viktimave rritet në 65,427

Ministria e Shëndetësisë në Gaza njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë dërguar në spitale 83 trupa të pajetë dhe 216 të plagosur.
Që nga tetori 2023, numri i të vrarëve nga sulmet izraelite ka arritur në 65,427, ndërsa 167,376 të tjerë janë plagosur. Pas prishjes së armëpushimit më 18 mars, janë vrarë të paktën 12,939 palestinezë dhe janë plagosur 55,335 të tjerë.
Vetëm dje, shtatë persona u vranë dhe 50 u plagosën gjatë kërkimit për ndihma ushqimore, duke e çuar në 2,538 numrin e viktimave dhe në 18,581 numrin e të plagosurve në këto rrethana. /mesazhi