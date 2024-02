Bota nën ankth. Gaza po përjeton momentet më të rrezikshme prej se ka filluar lufta atje. Izraeli po i numrëon dakikat e fundit të nisë bombardimin e Refah në kufi me Egjiptin. 1.5 milion palestinezë janë atje nën qiellin e hapur. 52 shtete në botë ia kanë tërhequr vërejtjen Netanjahut të mos bëjë gabimin më të madh të mundshëm. Nëse sulmon, kjo do të jetë masakra më e madhe në histori, shkruajnë mediat e njohura në botë. Egjipti sapo ka lajmëruar se nëse sulmon Izraeli, do ta kthejë gjendjen e luftës me te për herë të parë që nga marrëveshja e Kemp Dejvid. Kaos i vërtetë në Lindje të Mesme e tragjedi për palestinezët…!!!

Nga: Mustafë Bajrami